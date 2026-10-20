Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
Klik venligst
NYHETER 2026-10-22 KL. 14:15
Premium

Artisten om kampen mot psykisk ohälsa: ”Vill ge hopp”

Av Jenny Segergren

Inför en fullsatt aula på Elof Lindälvs gymnasium kliver Viktor Frisk ut på scenen. Med sin föreläsning ”Kraften att våga vara sig själv” berättar han öppenhjärtigt och personligt om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa.

Redan prenumerant? -


Bli prenumerant!


Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.

  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.
  • Papperstidningen fredagar.
  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.

Papperstidning inkl helgbilaga (fredagar)
+ e-tidning (tisdag, fredag och söndag)
+ nyhetssajt (uppdateras hela veckan)

Ingen bindningstid.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår
efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån

För dig som inte vill bläddra i papperstidning 
E-tidning (tisdag, fredag och söndag)
+ nyhetssajt (uppdateras hela veckan)

Ingen bindningstid.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår
efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån

Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.

Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.

Skapa konto
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.

Jag som ger bort prenumerationen är:

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Premium | NYHETER 2026-10-22 KL. 14:15
Artisten om kampen mot psykisk ohälsa: ”Vill ge hopp”
Premium | NYHETER 2026-10-22 KL. 12:30
Tv-äventyret tog slut direkt för far och dotter: ”Orättvist"
Premium | NYHETER 2026-10-22 KL. 11:40
Efter globala it-kaoset – så agerar Kungsbacka kommun
Premium | NYHETER 2026-10-22 KL. 07:00
Kvinnan fruktade för sitt liv – nu faller domen mot partnern
NYHETER 2026-10-21 KL. 21:25
E6 stängdes av efter olycka
Premium | NYHETER 2026-10-21 KL. 20:30
Kunder bokade hundratals kilo av virala vindruvor
Premium | NYHETER 2026-10-21 KL. 15:40
Klassen vann: Bäst på att ta sig till skolan på egna ben
NYHETER 2026-10-21 KL. 13:00
Se bilderna från när Norra Halland var på Business Boost
Premium | NYHETER 2026-10-21 KL. 12:10
Succéprojekt ger praktik åt elever i anpassad skola
Premium | NYHETER 2026-10-21 KL. 07:30
Hemtjänsten lämnade avliden person – händelsen anmäld

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

NYHETER 2026-10-20 KL. 16:37
Långa köer på E6 efter lastbilsbrand
Premium | NYHETER 2026-10-21 KL. 07:30
Hemtjänsten lämnade avliden person – händelsen anmäld
NYHETER 2026-10-21 KL. 21:25
E6 stängdes av efter olycka
Premium | NYHETER 2026-10-20 KL. 19:00
Nyheter på Tjolöholms julmarknad: "Väldigt stolt"
Premium | NYHETER 2026-10-21 KL. 20:30
Kunder bokade hundratals kilo av virala vindruvor

Fler nyheter


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.