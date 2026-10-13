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BANDY 2026-10-21 KL. 10:03

Nytt avsnitt: ”Han kastade klubban som en helikopterrotor”

Av Eric Andersson

Inför fredagens hemmapremiär gästar Frillesås BK-profilen Fredrik Johansson NH:s sportpodd Avbytarbänken. Han berättar bland annat om hur det känns för att en gångs skull vara skadad, den icke renoverade övervåningen och ett syskonbråk som slutade med en kastad bandyklubba.

Nytt avsnitt: ”Han kastade klubban som en helikopterrotor”

BANDY. Frillesås BK inledde elitseriesäsongen förra veckan och det var en minst sagt ovanlig premiär för Fredrik Johansson. 40-åringen tvingades nämligen kasta in handduken på grund av en skada – något som aldrig hänt tidigare i seniorkarriären.

Ett par dagar innan FBK:s hemmapremiär mot Villa Lidköping gästade profilen NH:s sportpodd Avbytarbänken. I avsnittet berättar han bland annat hur han fram till nu har lyckat hålla sig skadefri i alla år och ger en statusuppdatering kring den nuvarande sällsynta skadan. Och hur går det egentligen med renoveringen av övervåningen som han utlovade hemmavid för att få spela en säsong till?

Fredrik Johansson ger även sin syn på hur Frillesås BK för en gångs skull ska lyckas rubba Villa Lidköping på fredag och våndas rejält när han tvingas peka ut vilken lagkamrat som inte skulle få dejta hans barn.

Avbytarbänken finns där poddar finns.

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