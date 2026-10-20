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NYHETER 2026-10-22 KL. 16:06

Två bilar kolliderade – polis ryckte ut

Av Linnea Andersson

Två personbilar var inblandade i en trafikolycka under torsdagseftermiddagen. Ingen person ska ha skadats.

Två bilar kolliderade – polis ryckte ut

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet om trafikolyckan kom vid 14-tiden på torsdagen. En av bilarna ska ha kört in i den andra bakifrån.

Olyckan inträffade på väg 158 mot Särö.

Polis var på plats och upprättade en anmälan om ej anpassat avstånd till framförvarande fordon. Ingen har delgivits misstanke om brott.

Olyckan är uppklarad och trafiken flyter som vanligt igen.



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