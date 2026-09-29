Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
Klik venligst
NYHETER 2026-09-30 KL. 20:00
Premium

Sotarmästaren tipsar: Så får du den perfekta höstbrasan

Av Thomas Östberg

Hur får man till den perfekta brasan? Vilken sorts ved är bäst att använda och hur ska den läggas i spisen eller kaminen för att brinna länge och lagom? Här ger sotarmästare Jan-Åke Friis sina bästa eldningstips.

Redan prenumerant? -


Bli prenumerant!


Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.

  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.
  • Papperstidningen fredagar.
  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.

Papperstidning inkl helgbilaga (fredagar)
+ e-tidning (tisdag, fredag och söndag)
+ nyhetssajt (uppdateras hela veckan)

Ingen bindningstid.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår
efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån

För dig som inte vill bläddra i papperstidning 
E-tidning (tisdag, fredag och söndag)
+ nyhetssajt (uppdateras hela veckan)

Ingen bindningstid.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår
efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån

Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.

Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.

Skapa konto
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.

Jag som ger bort prenumerationen är:

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Premium | NYHETER 2026-09-30 KL. 20:00
Sotarmästaren tipsar: Så får du den perfekta höstbrasan
NYHETER 2026-09-30 KL. 19:24
Larm om skadegörelse – stenkastning mot tåg
Premium | NYHETER 2026-09-30 KL. 19:00
Efter flytten – nu öppnar butiken vid Kungsmässan
Premium | NYHETER 2026-09-30 KL. 18:00
Succé för Drömstället – när skolan slutar fylls hallen av barn
Premium | NYHETER 2026-09-30 KL. 17:00
Så blir morgondagens väder
NYHETER 2026-09-30 KL. 15:50
Historiska glimtar: Hummertjuvar, tågkritik och höstmode
NYHETER 2026-09-30 KL. 13:09
Två till sjukhus efter att bil kört av vägen
Premium | NYHETER 2026-09-30 KL. 12:22
Så håller du vildsvinen ute – tips från experten
Premium | NYHETER 2026-09-30 KL. 11:45
Så ska hotade fiskarter räddas vid Rolfsån
Premium | NYHETER 2026-09-30 KL. 10:51
Klart: Alliansen fortsätter styra i Kungsbacka

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

NYHETER 2026-09-30 KL. 13:09
Två till sjukhus efter att bil kört av vägen
Premium | NYHETER 2026-09-29 KL. 06:45
Stort intresse för nytt bostadsprojekt
Premium | NYHETER 2026-09-30 KL. 10:51
Klart: Alliansen fortsätter styra i Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-09-30 KL. 19:00
Efter flytten – nu öppnar butiken vid Kungsmässan
Premium | NYHETER 2026-09-29 KL. 07:30
Trenden har vänt – jägarna ökar i Kungsbacka

Fler nyheter


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.