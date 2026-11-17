En man som ensam ärvde sina föräldrars fastigheter och inte betalade reavinstskatt efter försäljningen åtalas för grovt skattebrott. Han riskerar böter och skattetillägg på 40 procent av reavinsten. Mannen menar att han var i psykisk obalans efter föräldrarnas bortgång.
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