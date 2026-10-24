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NYHETER 2026-10-25 KL. 15:00
Premium

Det udda toppjobbet: Arenachef utan arena

Av Eric Andersson

Vad gör man egentligen när man är chef över en arena som ännu inte finns? NH tog rygg på Julia Ryding Wikberg en onsdagsförmiddag för att ta reda på det.

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