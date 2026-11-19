Flera samtal till polisen om stök med a-traktorer

Av Annika Lundby

Fler personer har under både fredagskvällen och under lördagen hört av sig till polisen gällande stök med a-traktorer.

Polisen i Kungsbacka har fått in många samtal gällande a-traktorer. Foto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

– Under fredagskvällen fick vi in att det var problem med a-traktorer vid McDonalds. Men när polisen kom till platsen var alla borta, säger polisens presstalesperson Caroline Nylander.

Polisen fick också in klagomål från Ölmevalla.

– Där skulle det ha körts med a-traktorer och smällts raketer.

Även under lördagens har klagomål kommit in.

– Vi har fått in samtal kring a-traktorer i Fjärås och att man önskar att polisen ska synas i området, säger Caroline Nylander.