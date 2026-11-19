Fler personer har under både fredagskvällen och under lördagen hört av sig till polisen gällande stök med a-traktorer.
– Under fredagskvällen fick vi in att det var problem med a-traktorer vid McDonalds. Men när polisen kom till platsen var alla borta, säger polisens presstalesperson Caroline Nylander.
Polisen fick också in klagomål från Ölmevalla.
– Där skulle det ha körts med a-traktorer och smällts raketer.
Även under lördagens har klagomål kommit in.
– Vi har fått in samtal kring a-traktorer i Fjärås och att man önskar att polisen ska synas i området, säger Caroline Nylander.
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