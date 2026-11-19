Det lämnar inga blåmärken men kan bryta ner en människa under lång tid. Nu när psykiskt våld blivit straffbart vill kvinnojouren och Brottsofferjouren se en förändring i synen på våldet – och uppmanar omgivningen att våga agera.
– De flesta tittar efter det fysiska våldet. Blåmärken, hårtussar, frakturer. Men det psykiska våldet, det kan ju vara nog så jävligt om inte mer, säger Ulla Johansson, ordförande för Brottsofferjouren Kungsbacka.
Redan prenumerant? - Logga in
Bli prenumerant!
Skapa konto
Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.
Papperstidning inkl helgbilaga (fredagar)
Ingen bindningstid.
För dig som inte vill bläddra i papperstidning
Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.
Jag som ger bort prenumerationen är: