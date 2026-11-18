Olycka på Onsalavägen – en person till sjukhus

Av Linnea Andersson

En bil har kört i diket på Onsalavägen. En man i övre tonåren är förd till sjukhus.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet om olyckan inkom cirka klockan 11.10 på fredagen.

En bil har kört i diket på Onsalavägen, nära Finnagårdsvägen.

Vid 11.20 hade polis anlänt till platsen. Även ambulans och räddningstjänst var framme.

Enligt polisens presstjänst är bilens förare, en man i övre tonåren, skadad men vaken och talbar. Han är förd till sjukhus för kontroll.

Vägen är delvis avstängd under det inledande räddningsarbetet. Det ska råda halt väglag på platsen.

Olycksorsaken utreds initialt under rubriceringen vårdslöshet i trafik.