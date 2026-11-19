Få åker fast för rattsurfning – trots utbrett problem

Av Thomas Östberg

Varje år bötfälls ungefär 20 000 bilister i Sverige för att de hållit i en mobiltelefon när de kört bil. I Kungsbacka ligger siffran på ett hundratal. Men brotten mot förbudet är mycket vanligare än så.





Fredagstrafik på Varbergsvägen. Foto: Thomas Östberg

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

På en timme noterade NH:s två reportrar att 66 bilister körde bil och höll i en mobiltelefon. Samtidigt bötfälldes i kommunen under årets tio första månader (till och med 2 november 2026) endast 107 förare.

Under perioden 2023–2025 har antalet per år varit 84, 83 och 135 enligt polisens statistik.

Väldigt låga siffror med andra ord. För även om det finns brister i såväl polisens inrapporterade statistik (exempelvis låter fem bötfällda på lika många år i Helsingborg och fyra i Jönköping osannolikt lågt) som i vår metod, så borde det inte vara någon tvekan om att mörkertalet är väldigt stort.

Enligt Ramin Raissi gör polisen i Kungsbacka planerade insatser mot vissa typer av trafikbrott, men där väger oftast nykterhetskontroller och hastighetsmätningar tyngre. Rattsurfning är mer upp till patrullerande poliser at upptäcka.

Emelie Hedberg, presskontakt på Nationella trafiksäkerhetsförbundet (NTF) är inte förvånad och har en viss förståelse för att polisen prioriterar andra typer av brott.

– Samtidigt vet vi att det här är ett stort problem som påverkar trafiksäkerheten negativt. Även om du bara fokuserar på telefonen i ett par sekunder så hinner det hända mycket i den omgivande trafiken, säger hon.

Enligt forskning från Virginia Transport Institute blir olycksrisken 23 gånger högre när en bilförare tar upp en mobiltelefon under färd. Föraren får sämre överblick av trafiken, reaktionstiden blir längre och inbromsningen kraftigare. Ett matematiskt exempel på vad det kan innebära: Om reaktionstiden förlängs med två sekunder vid en hastighet på 40 kilometer i timmen blir sträckan innan bilen står helt stilla 22 meter längre.

– Det kan vara helt avgörande för om någon blir påkörd eller inte. Inte minst nu när det är mörkt ute. Vi jobbar mycket med att få människor att använda reflexer, men det är tyvärr inte alla som gör det. Då blir det ännu viktigare att vara uppmärksam, säger Emelie Hedberg på NTF.

Ramin Raissi håller med, men tillägger att det är distraktionen som skapar den största risken.

– Och kan ju uppstå även när andra saker stjäl din uppmärksamhet, som att leta efter en radiokanal, hjälp ett barn med något eller att sminka sig medan man kör bil, säger han.

NTF:s presskontakt sammanfattar vad bilförare ska fokusera på så här:

– Som bilförare ska man ha koll och fokusera på sin körning. Annat får man sköta före och efter bilfärden, säger Emelie Hedberg.

Ramin Raissi är poils i Kungsbacka. Foto: Thomas Östberg

Emelie Hedberg, presskontakt på NTF. Foto: NTF

Fakta: Så undviker du rattsurfStäll in GPS och gör klart låtlista före avfärd.Se till att mobilen är uppkopplad.Sätt mobilen i billäge om den har ett sådant, eller använd stör ej-funktionen.Ringa eller SMS:a när du tar en bensträckare.Om ett samtal inte kan vänta – använd handsfree och röststyrning.Be eventuell medpassagerare att svara medan du kör.(Källa: Skoda Försäkringar)Fakta/antal ordningsböter för bilkörning med handhållen mobil2023 2024 2025 2026 (till och med 2 november)Sverige 16 056 20 006 21 196 18 242Polisregion Väst 2 467 3 630 4 442 3 592Kungsbacka 84 83 135 107Varberg 25 57 97 70Falkenberg 35 33 54 102Halmstad 216 227 339 107Göteborg 858 1 381 1 583 1 262* I polisens statistik ingår även böter för förare av moped klass II– 70 fall på fyra år.