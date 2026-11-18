Långa köer efter krock på E6

Av Linnea Andersson

En krock har inträffat på E6 i södergående riktning och orsakar långa köer.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Olyckan inträffade strax efter klockan 14 på fredagen. Det rörde sig om två personbilar som kolliderat på E6 i södergående riktning, i höjd med Kållered.

Ett körfält var blockerat och händelsen hade stor påverkan på trafiken. Klockan 15.30 var det inte längre något hinder på vägbanan men fortsatt långa köer.