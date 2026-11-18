En krock har inträffat på E6 i södergående riktning och orsakar långa köer.
Olyckan inträffade strax efter klockan 14 på fredagen. Det rörde sig om två personbilar som kolliderat på E6 i södergående riktning, i höjd med Kållered.
Ett körfält var blockerat och händelsen hade stor påverkan på trafiken. Klockan 15.30 var det inte längre något hinder på vägbanan men fortsatt långa köer.
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Under förlossningen fick familjens dotter Emilia en stroke. Komplikationerna efter detta blev svåra och efter några månader fick hon diagnosen cerebral pares, mer känt som cp. Nu vill familjen förändra synen på diagnosen, den negativa klangen på uttrycket och upplysa fler om vad det faktiskt innebär.