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Misstänkt misshandel – man låste in sig när polisen kom

Av Ronny Karlsson

Polis kallades till en plats i Kungsbacka efter en misstänkt misshandel under natten till tisdagen. Då låste en man in sig i ett rum för att slippa bli gripen.

Misstänkt misshandel – man låste in sig när polisen kom
Polis fick bryta sig in i ett rum för att gripa en man under natten.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var under natten till tisdag som polis kallades till en adress i Kungsbacka på grund av ett bråk. En kvinna uppgav då att hon hade blivit attackerad av en man som hon har en relation till.

Mannen ska bland annat ha dragit henne i håret och sparkat henne.

När polis kom till platsen barrikaderade mannen sig i ett rum. Detta för att slippa ha kontakt med polispatrullen.

Polisen fick forcera en dörr i bostaden för att få tag på mannen och gripa honom.

– Den misstänkte ska ha försökt skruva igen en dörr in till ett rum, men det ska inte ha varit några stora problem att få tag på mannen, säger polisens presstalesperson Johan Håkansson.

Mannen misstänks nu för misshandel, olaga hot, hemfridsbrott samt skadegörelse.



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