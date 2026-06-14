Misstänkt misshandel – man låste in sig när polisen kom

Polis kallades till en plats i Kungsbacka efter en misstänkt misshandel under natten till tisdagen. Då låste en man in sig i ett rum för att slippa bli gripen.
Det var under natten till tisdag som polis kallades till en adress i Kungsbacka på grund av ett bråk. En kvinna uppgav då att hon hade blivit attackerad av en man som hon har en relation till.
Mannen ska bland annat ha dragit henne i håret och sparkat henne.
När polis kom till platsen barrikaderade mannen sig i ett rum. Detta för att slippa ha kontakt med polispatrullen.
Polisen fick forcera en dörr i bostaden för att få tag på mannen och gripa honom.
– Den misstänkte ska ha försökt skruva igen en dörr in till ett rum, men det ska inte ha varit några stora problem att få tag på mannen, säger polisens presstalesperson Johan Håkansson.
Mannen misstänks nu för misshandel, olaga hot, hemfridsbrott samt skadegörelse.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.