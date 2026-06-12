Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-06-14 KL. 10:15
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Otrygga motionsspår – så ska fler våga använda dem

Av Christina Nordwall

Förbättrad belysning och trygghet vid motionsspår och idrottsanläggningar. Det vill Sverigedemokraterna (SD) se i Kungsbacka kommun.

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