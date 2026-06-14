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NYHETER 2026-06-15 KL. 20:00
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Eleven Ebba kritisk till ändrat studentfirande: ”Kaos”

Av Julia Sandstén Vikberg

Nästa år ska studentfirandena på kommunens gymnasieskolor ske under en och samma dag, istället för att delas upp på två dagar. En stor orsak är säkerhetsaspekten. Eleven Ebba Karlsson är dock kritisk.
– Det största problemet är att man inte kan fira med sina kompisar, säger hon.

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