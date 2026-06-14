Eleven Ebba kritisk till ändrat studentfirande: ”Kaos”

Nästa år ska studentfirandena på kommunens gymnasieskolor ske under en och samma dag, istället för att delas upp på två dagar. En stor orsak är säkerhetsaspekten. Eleven Ebba Karlsson är dock kritisk.
– Det största problemet är att man inte kan fira med sina kompisar, säger hon.
Redan prenumerant? - Logga in
Bli prenumerant!
Skapa konto
Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.
Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.
Jag som ger bort prenumerationen är: