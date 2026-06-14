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NYHETER 2026-06-15 KL. 08:00
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Stroke missades på boende – anhöriga larmade

Av Christina Wagner

En man på ett äldreboende i kommunen fick en stroke utan att personalen märkte något. Nu utreds händelsen av kommunen.

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