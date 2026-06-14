Fängelse väntar – våldtagen spelade in övergreppet

Kvinnan använde sin mobiltelefon för att kunna spela in när hon utsattes för en våldtäkt. Nu döms en man till ett långt fängelsestraff trots att han frias från en annan misstänkt våldtäkt.
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