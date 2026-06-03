Veteranbilsträff på torget lockade bilintresserade

Traktorer, mopeder, motorcyklar och bilar – fordon av alla slag. Alla är välkomna, bara de inte är yngre än 50 år. Andra söndagen i månaden är det veteranbilsträff på Kungsbacka torg och den här gången fanns det möjlighet att titta på ett 30-tal olika fordon.
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