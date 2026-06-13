Sommar – då ökar risken för att dras in i gängen

Sommar innebär lov, bad och kanske sovmorgnar. Men också en ökad risk att dras in i gängkriminalitet.
– Vi måste vara nyfikna på vad våra barn gör även på sommaren, och även om de bara sitter hemma en dag, säger kommunpolisen Jenny Sjöström.
Redan prenumerant? - Logga in
Bli prenumerant!
Skapa konto
Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.
Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.
Jag som ger bort prenumerationen är: