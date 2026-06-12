VM-fest på torget: "Man ur huse"

Av Anton Bergenkull Lorentzson
Fotbolls-VM i Kanada-Mexiko-USA är igång och Sverige är återigen med och tävlar om den allra finaste pokalen i fotbollsvärlden. På midsommardagen spelar man sin andra match i gruppspelet, mot Nederländerna. Matchen kommer att visas på storbildsskärm på torget i Kungsbacka.
– Vi vill ge invånarna möjligheten att samlas och se matchen tillsammans, säger Patrik Flanagan, evenemangsansvarig på Kungsbacka kommun.
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