Lastbil i diket påverkade trafiken – polis på plats

Av Johanna Simonsson

En lastbil körde av vägen och hamnade halvvägs i diket. Fordonet stod trafikfarligt och polisen var på plats för att dirigera trafiken.

Polisen har fått in larm om en lastbil som kört i diket. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Olyckan inträffade på länsväg 939 vid Torpa. Enligt polisen var lastbilen trafikfarligt placerad.

– För att mötande trafik i samma körriktning som lastbilen ska kunna passera behöver de gå ut i mötande körfält när de passerar, säger polisens presstalesperson i region Väst, Johan Håkansson.

Händelsen inträffade strax efter 10.28 på tisdagsförmiddagen. Vid 10.40 uppgav polisen att man arbetar med att säkerställa trafiksituationen så att det inte ska uppstå någon olycka i samband med passeringen.

Det finns i nuläget inga uppgifter om att någon person ska ha skadats i samband med händelsen.

En bärgare var vid 11-tiden på väg till platsen.