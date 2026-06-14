Berusad bilist stoppad – misstänks för knivbrott

Av Ronny Karlsson

Mannen visade sig vara berusad när polisen stoppade honom i Kungsbacka. Nu misstänks han även för brott mot knivlagen.

En man misstänks för två olika brott efter att ha stoppats i en trafikkontroll. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Mannen, som är i 60-årsåldern, stoppades på en plats i centrala Kungsbacka under måndagskvällen. Polispatrullen utförde då bland annat ett nykterhetstest.

– Han blåste positivt i vårt sållningsinstrument och fick följa med för provtagning, säger polisens presstalesperson Johan Håkansson.

Men problemen tog inte slut där för mannen. I bilen hittade nämligen patrullen även en kniv och det gör att mannen nu även misstänks för brott mot knivlagen.

Ytterligare en man stoppades av polisen under måndagskvällen. Även han hade en kniv på sig och misstänks för brott mot knivlagen.