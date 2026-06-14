Berusad bilist stoppad – misstänks för knivbrott

Mannen visade sig vara berusad när polisen stoppade honom i Kungsbacka. Nu misstänks han även för brott mot knivlagen.
Mannen, som är i 60-årsåldern, stoppades på en plats i centrala Kungsbacka under måndagskvällen. Polispatrullen utförde då bland annat ett nykterhetstest.
– Han blåste positivt i vårt sållningsinstrument och fick följa med för provtagning, säger polisens presstalesperson Johan Håkansson.
Men problemen tog inte slut där för mannen. I bilen hittade nämligen patrullen även en kniv och det gör att mannen nu även misstänks för brott mot knivlagen.
Ytterligare en man stoppades av polisen under måndagskvällen. Även han hade en kniv på sig och misstänks för brott mot knivlagen.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.