Digitala betygskataloger införs på gymnasiet

Kungsbacka kommun var först i Sverige med att införa en automatiserad och helt digital process för betygskataloger i grundskolan. Nu införs samma lösning även på gymnasiet.
– Vi ser positivt på det här. Det frigör tid för administratörerna att fokusera på kvalitetssäkring och undantagshantering samtidigt som eleverna får sina betyg snabbare, säger Johanna Friberg, administrativ chef på gymnasiet, i ett pressmeddelande.
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