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Historiska glimtar: Hummertjuvar, tågkritik och höstmode

Av Johanna Simonsson

Miljonaffärer, tågkritik, hummertjuvar, mobbningsarbete och höstens mode på Kungsmässan. Här är några av de nyheter som fyllde sidorna i Norra Halland för 30 år sedan.

Historiska glimtar: Hummertjuvar, tågkritik och höstmode
Fler jobb i Kungsbacka, mobbstopp på skola, hummertjuvar och modevisning skapade rubriker i Norra Halland i slutet av september 1996.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Företaget växte.

Stororder gav tillväxt

Kungsbackaföretaget Network byggde ut sina lokaler i Varla industriområde. I samband med det anställdes även ett tiotal personer i produktionen. Under året hade företaget tecknat avtal med Statskontoret, vilket bidrog till ökad försäljning.

– Vi ser det här avtalet som ett kvitto på att vi betraktas som en seriös leverantör av datorer, sa Göran Jostrand på Network Data

Avtalet sträckte sig över två år och företaget förväntade sig att det skulle vara värt omkring 100 miljoner kronor.

Missnöjda pendlare

Nytt var inte alltid bättre. Tågpendlare ville ha kvar de gamla vagnarna. De renoverade vagnarna hade åter satts in i trafiken, men Hallands tågpendlareförenings medlemmar och ett par hundra dagliga resenärer var inte nöjda. De ville ha fler vagnar i tågen och fler vagnar av den äldre typen, som de upplevde som bekvämare.

Enligt SJ var vagnarna däremot uppskattade av dem som reste längre sträckor. I artikeln gick det också att läsa att flera tåg börjat stanna i Mölndal för att underlätta och skapa fler förbindelser för arbetspendlare.

Rökning och allergi

Rökning var på tapeten. Trots att hallänningarna var friskast i landet var allergier ett stort problem, främst för den yngre generationen. Rökningen ökade, särskilt bland kvinnor, och Lokala hälsorådet hade en skärmutställning på Fyren för att upplysa om vad man kunde göra för att må bättre.

Allergier drabbade vart tredje barn och var fjärde vuxen, och minskad rökning samt bättre inomhusmiljöer var några av råden för att minska besvären. Kungsbacka hade en egen rökdoktor som upplyste läsarna om att ett cigarettpaket om dagen motsvarade 13 000 kronor per år.

Hummertjuvar var i farten.

Tjuvar stal humrar

Hummertjuvar var i farten och hade vittjat nät vid Fjorskär. Det upptäckte en Onsalabo när tjuvarna redan hunnit före och skurit loss humrarna från näten. De hade även lämnat en pilk efter sig som sannolikt använts för att fiska upp näten från cirka 25 meters djup.

Mobbstopp på skolan var i fokus.

Minska mobbning

Burkärrskolan i Särö började med Mobbstopp, en metod för att minska mobbningen. Läraren Anita Stolpe, som även var styrelseledamot i Rädda Barnen i Kungsbacka, hade fått idén från en skola i Göteborg.

Metoden gick ut på att varje klass utsåg två mobbstoppare, helst en kille och en tjej, som skulle rapportera all form av mobbning till lärarna. Även på fritiden skulle de uppmärksamma och informera om mobbning eftersom den var extra svår för skolans personal att upptäcka.

Tanken var att systemet skulle bygga på ett rullande schema så att alla elever blev involverade.

Det var dags för höstens modevisning på Kungsmässan.

Modevisning på Kungsmässan

Det var dags för höstens modevisning på Kungsmässan. Vid den stora scenen vid fontänen skulle ett 20-tal av köpcentrumets mode- och accessoarbutiker visa upp höstens trender.

På damsidan var det lugna och dämpade jordfärger kombinerade med starka, rena kulörer som gällde. För herrarna var det mörka toner, gärna i grått och blått, som dominerade. Skjortorna fick gärna vara extravaganta medan slipsarna fortsatte att lysa i skarpa färger.

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