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NYHETER 2026-09-13 KL. 15:45

Från mobiljakt till lagat kylskåp – här hyllas hjälpen

Av Johanna Simonsson

Hörapparat, lagat kylskåp, krånglande toalett och borttappad telefon har gett anledning till rosor. Även scouter, vårdpersonal och en hjälpsam främling hyllas. Samtidigt kommer ris till cyklister, en bit leverpastej på gräset och garageplatser som inte används till bilar.

Från mobiljakt till lagat kylskåp – här hyllas hjälpen
Hörapparater som fixas, kylskåp som lagas och mobiler som hittas – läsarnas tack är många. Foto: AI-genererad bild

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

DAGENS ROS

TUSEN TACK till den finaste tjejen som hittade mina bankkort och kom hem till oss för att lämna korten. Tack så hemskt mycket.

Ibrahim

ROSOR TILL audionom Laia Ghodosi på Hörselmottagningen för att hon fixade mina hörapparater på ett proffsigt sätt!

ACME

EN BUKETT sommarblomster till organist Majvor Ingemarsson, Kungsbacka församling, för mycket njutbar och väl genomförd ”marknadsmusik” den 6 augusti.

Tacksamma lyssnare

DAGENS ROS går till Åsa äldreboende, avdelning A, som alltid varit så fina mot vår Lennart. Med värme, omtanke och ett lugn som betyder mer än ord kan beskriva har ni gjort varje dag trygg och värdig för honom. Ni har skapat en miljö som är både hemtrevlig och vacker, och ni har mött honom – och oss – med vänlighet i varje stund. Tack för att ni funnits där, för att ni sett honom och för att ni gjort hans tid hos er så god och så fin. Ni är guld värda.

Anita, Maria, Kjell

DAGENS ROS vill jag ge till reparatören på Walter Hansson för att han fixade mitt kylskåp.

Katarina i Åsa

STORT TACK till dig som stod bakom mig i kassan på ICA Maxi Hedebrovägen söndagen den 9/8 klockan 16 .00 och betalade när jag inte fick ihop det med kassan. Hoppas du fick ihop det med grillen efteråt.

Hälsar gubben i kassan

ROSOR TILL ledarna i Åsa scoutkår, som deltog i det stora scoutlägret Jamboree26 i Skåne och gav våra Åsascouter möjlighet att delta. Det var 18 000 scouter från 44 länder som deltog i lägret.

Glad mormor

STORT TACK och väldoftande rosor till Michael Andreasson – Nordhallands rör och byggservice, som på kvällen hjälpte oss med en krånglande toalett (vakuumtoa). Gästerna i stugan och undertecknad är tacksamma för blixtsnabb och professionell hjälp.

Ann-Sofi L W

DAGENS STÖRSTA ros vill jag ge till min bästa väninna Gerd Petersson i Särö, som alltid ställer upp för mig.

Katarina i Åsa

VI ÄR ETT äldre par som haft hosta och infektion i kroppen och vill ge jättemånga rosor till VDC Kungsbacka. Ni har tagit hand om oss på ett proffsigt och fint sätt, känns i hjärtat. Än en gång tack.

I L MS

TACK KUNGSBACKA Bridge för en väldig trevlig kurs i bridge för nybörjare, med lärare Gunilla Braunstein.

Marie och Ulf Andersson

VILL SKICKA en stor ros till Flora Nilsson och tacka för hennes fina föredrag i Sankta Gertruds kyrka, där hon berättade om sin barndom i Tanzania. Mycket intressant och tankeväckande.

En av åhörarna

DAGENS ROS till ögonläkare Mathias Tjörnvik på Ögonspecialisterna för all hjälp, ditt professionella och fina bemötande i samband med vår dotters synfältsdefekt.

Agnes med familj

VÄRLDENS FINASTE rosor till Marianne Kjellberg som tog hand om mig när jag svimmade på Restaurang Ester. Stort tack till hennes väninnor Elisabet, Eva, Cilene och alla mina vänner som jag var där med. Kramar till er alla!

Lena

SOMMARENS STÖRSTA och finaste rosenbukett vill vi ge till personalen på Medley Fjärås och alla deltagare i Vanjas Antikrunda samt alla övriga som går på gymmet. Det är den härliga stämningen och den sköna andan som gör att man trivs och blir på gott humör. Vi tycker att ni är bäst.

Åsagänget

DAGENS till Blomsterlandet i Kungsbacka. Vänlighet och förståelse över vår thuja.

Vi från Åsa

VILL GE ETT fång rosor till alla som hjälpte mig då jag ramlat på Coop Kolla fredagen den 21 augusti. Ni larmade ambulans, tröstade och höll mig sällskap i väntan på den. Jag hamnade på Varbergs sjukhus en vecka efter att det konstaterats en fraktur på benet. Nu har jag fått komma hem till min bostad och hankar mig fram i rullstol och med mycket hjälp av kommunens hemtjänst. Är så tacksam för all hjälp jag fick/får och vill gärna tala om för flickan som var så ledsen över min situation att nu mår jag bra igen.

Leif på Kolla

EN STOR BUKETT rosor till personalen som var närvarande vid borttagning av en tumör den 1 september, klockan 08.40 på Öron, näsa, hals på Kungsbacka sjukhus. Ni var mycket trevliga och det känns skönt efteråt.

Christer

EN STOR BUNT med rosor till Team Furberger Usmile Kungsbacka (Maria och Ulrika). Fantastiska människor med fokus på service och äkta omtanke. Tänk att ett tandläkarbesök kan bli en av dagens höjdpunkter.

Johanna

VILL GE DAGENS ros till Patricia på Bulldog Kitchen och hennes dotter som hittade min mobil. Efter lite detektivjobb från deras sida hade jag tillbaka den efter en halvtimma. Det var guld värt. Stort tack!

Kram Stina

DAGENS ROS vill jag ge till personalen på mammografin i Kungsbacka. Vilket arbete ni gör varje dag för oss kvinnor! Denna gång fick jag äran att träffa en sköterska vid namn Sandra. Sandra fick mig att känna mig välkommen från första stund och tryggheten du gav i denna situation, ska du ha all beröm för, rätt person inom rätt yrke! Vill lyfta detta och sprida ordet vidare så att fler går för att undersöka sina bröst!

Anna

DAGENS RIS

DAGENS RIS till cyklister i Kungsbacka. ”På gemensam gång- och cykelbana har gående företräde, och cyklister har anpassnings- och hänsynsplikt gentemot gående.” På gång/cykelbanan i Allén och utefter ån i Kungsbacka har de flesta cyklister missat dessa regler. Det är ju inte förbjudet att cykla på gatan, om ni inte kan följa dessa regler.

”Läs på och följ vad som gäller!”

DAGENS RIS till dig som lagt ut en hel stor bit leverpastej på gräset intill gång/cykelbanan utmed Kungsbackaån! (Den varma helgen 14-15/8!) Fullt med gröna flugor kalasade på den, men hur påverkas änderna eller någon hund om de skulle få i sig något av den? Hur tänkte du?

”Bara så avskyvärt gjort”

DAGENS RIS går till Eksta på grund av så dålig ledning. Många väntar på garageplatser runtom i kommunen och många uthyrda garage används som förråd och verkstad, istället för att ställa in bilar! Dags att ta tag i det. Skäms på er.

Besviken hyresgäst i Kungsbacka



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"Vi visste inte om hon skulle överleva"

När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.


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