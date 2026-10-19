E6 stängdes av efter olycka

Av Stefan Pettersson

En singelolycka på E6 orsakade kö på onsdagskvällen.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Strax efter klockan 20 på onsdagskvällen kom larmet om en trafikolycka på E6.

Olyckan inträffade i höjd med Torpasjön i södergående riktning. Det ska handla om en singelolycka, skadeläget är oklart.

Under räddningsarbetet stängdes vägen av. Vid 21-tiden öppnades ett körfält.