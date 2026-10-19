E6 stängdes av efter olycka

En singelolycka på E6 orsakade kö på onsdagskvällen.
Strax efter klockan 20 på onsdagskvällen kom larmet om en trafikolycka på E6.
Olyckan inträffade i höjd med Torpasjön i södergående riktning. Det ska handla om en singelolycka, skadeläget är oklart.
Under räddningsarbetet stängdes vägen av. Vid 21-tiden öppnades ett körfält.
Frillesås Rid- och Körklubb tvingades lämna tillbaka 5,8 miljoner
"Relationen kan kännas som att delta i en frågesport på teve"
✔ Skiftade position ✔ Flyttade till Skåne ✔ Tagit steget in i storklubben
Nu får Halland nationell uppmärksamhet
Nu läggs ärendet ner
Från ett paradis till ett annat. Linn Fröjd Johnsen har landat hemma i Kungsbacka efter inspelningarna av dokusåpan Paradise hotel.