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SPORT 2026-10-21 KL. 17:48
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Förvaltningschefen om kritiken: "Förstår att de reagerar"

Av Christian Johansson

Frillesås Rid- och Körklubb kritiserar utredningen.
Slutsatserna i den får även kritik från Svenska Ridsportförbundet.
– När jag läser utredningen förstår jag att de reagerar, säger Karl Persson, förvaltningschef på Kultur och fritid.

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