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NYHETER 2026-10-20 KL. 12:00
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Förslag: Så ska kommunen prioritera i kampen mot brott

Av Jenny Segergren

Nu står det klart vilka områden som föreslås bli prioriterade inom det brottsförebyggande arbetet i kommunen de kommande åren.
– Kungsbacka är i grunden en trygg kommun och mycket i utvecklingen går åt rätt håll. Samtidigt ser vi nya utmaningar, säger Eleonor Abaji, samordnare för lokala brottsförebyggande rådet, i ett pressmeddelande.

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