Långa köer på E6 efter lastbilsbrand

Av Linnea Andersson

Räddningstjänsten är på plats efter en lastbilsbrand på E6. Stor påverkan på trafiken.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Räddningstjänsten larmades om lastbilsbranden klockan 16 på tisdagen. Lastbilen står i södergående riktning i höjd med Väröbacka. Vid 16.30 är vägen helt avstängd för trafik.

Branden är släckt, men arbetet med att sanera vägen från olja fortsätter. Det finns i nuläget ingen prognos för när trafiken kan börja rulla igen.

Uppdatering kl 18.15: Det är fortfarande köer på E6 i södergående riktning efter en tidigare brand i en cementbil. Oljesanering pågår och enligt Trafikverket är ett körfält öppet för trafik vilket medför stor påverkan. Prognosen tills det ska vara uppklarat är satt till kl 19.