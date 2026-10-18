Långa köer på E6 efter lastbilsbrand

Räddningstjänsten är på plats efter en lastbilsbrand på E6. Stor påverkan på trafiken.
Räddningstjänsten larmades om lastbilsbranden klockan 16 på tisdagen. Lastbilen står i södergående riktning i höjd med Väröbacka. Vid 16.30 är vägen helt avstängd för trafik.
Branden är släckt, men arbetet med att sanera vägen från olja fortsätter. Det finns i nuläget ingen prognos för när trafiken kan börja rulla igen.
Uppdatering kl 18.15: Det är fortfarande köer på E6 i södergående riktning efter en tidigare brand i en cementbil. Oljesanering pågår och enligt Trafikverket är ett körfält öppet för trafik vilket medför stor påverkan. Prognosen tills det ska vara uppklarat är satt till kl 19.
Nu läggs ärendet ner
Nu anmäls händelsen
Från ett paradis till ett annat. Linn Fröjd Johnsen har landat hemma i Kungsbacka efter inspelningarna av dokusåpan Paradise hotel.