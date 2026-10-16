Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
Klik venligst
NYHETER 2026-10-18 KL. 13:06

Snattare tagen på bar gärning – polis tillkallades

Av Carl Johan Mårtensson

En man blev påkommen när han ska ha försökt stjäla ur en matbutik i centrala Kungsbacka.

Snattare tagen på bar gärning – polis tillkallades
Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in till polisen vid klockan 10.52 under söndagen och gällde ett misstänkt snatteri i centrala Kungsbacka.

– Det är en man som har tagit en dricka inne på en större mataffär. Han har blivit påkommen, antagligen av personalen, säger polisens presstalesperson Fredrik Svedemyr.

Mannen, som är i 40-årsåldern, ska ha varit kvar på platsen när polisen kom fram.

– Det är nog fråga om ett envarsgripande inledningsvis, men han har inte försökt sticka därifrån.

Polisen har upprättat en anmälan om ringa stöld.

Läs även:

Brand på toalett – person till sjukhus

Laserattacker i Kungsbacka – poliser beskjutna

Tonåring misstänks för brott – A-traktor tagen i beslag



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Premium | NYHETER 2026-10-18 KL. 17:00
Sveriges enda (!) dragspelsgala är tillbaka
NYHETER 2026-10-18 KL. 13:06
Snattare tagen på bar gärning – polis tillkallades
NYHETER 2026-10-18 KL. 12:26
På jakt efter sina rötter: ”Helt otroligt”
Premium | NYHETER 2026-10-18 KL. 11:30
Barn utan tandvård i åtta år: "Två fel har begåtts"
NYHETER 2026-10-18 KL. 10:00
Brand utanför skola – räddningstjänsten ryckte ut
NYHETER 2026-10-18 KL. 09:15
Tonåring misstänks för brott – A-traktor tagen i beslag
NYHETER 2026-10-18 KL. 08:14
Laserattacker i Kungsbacka – poliser beskjutna
Premium | NYHETER 2026-10-18 KL. 07:45
Butikerna slås samman – så ska nya satsningen se ut
Premium | NYHETER 2026-10-17 KL. 17:45
Innerstadsbutiken firar 30 år: ”Så tacksamma”
Premium | NYHETER 2026-10-17 KL. 15:43
Kungsbackabons kökskaos: "Ständig oro"

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

NYHETER 2026-10-17 KL. 07:48
Bilist körde in i bergvägg – en person till sjukhus
NYHETER 2026-10-17 KL. 11:26
Brand på toalett – person till sjukhus
Premium | NYHETER 2026-10-17 KL. 15:43
Kungsbackabons kökskaos: "Ständig oro"
NYHETER 2026-10-18 KL. 08:14
Laserattacker i Kungsbacka – poliser beskjutna
Premium | NYHETER 2026-10-18 KL. 07:45
Butikerna slås samman – så ska nya satsningen se ut

Fler nyheter

Sport: Nu måste City vinna sista kvalmatchenBlåljus: Snattare tagen på bar gärning – polis tillkalladesNyheter: På jakt efter sina rötter: ”Helt otroligt”Nyheter: Barn utan tandvård i åtta år: "Två fel har begåtts"
Klik venligst
Sveriges enda (!) dragspelsgala är tillbaka
NYHETER 2026-10-18 KL. 17:00
Premium

Sveriges enda (!) dragspelsgala är tillbaka

TV-klipp och nyheter

BILDEXTRA: Höstcupen avslutades i solsken
2026-10-18 KL. 13:52
Premium

BILDEXTRA: Höstcupen avslutades i solsken

Nu måste City vinna sista kvalmatchen
2026-10-18 KL. 16:23
Premium

Nu måste City vinna sista kvalmatchen

Vann efter att coacherna väckt laget
2026-10-18 KL. 14:58
Premium

Vann efter att coacherna väckt laget

Barn utan tandvård i åtta år:
2026-10-18 KL. 11:30
Premium

Barn utan tandvård i åtta år: "Två fel har begåtts"

Debatt: Dags att ställa om rotavdraget
DEBATT 2026-10-18 KL. 15:00

Debatt: Dags att ställa om rotavdraget

Snattare tagen på bar gärning – polis tillkallades
NYHETER 2026-10-18 KL. 13:06

Snattare tagen på bar gärning – polis tillkallades

På jakt efter sina rötter: ”Helt otroligt”
NYHETER 2026-10-18 KL. 12:26

På jakt efter sina rötter: ”Helt otroligt”

Brand utanför skola – räddningstjänsten ryckte ut
NYHETER 2026-10-18 KL. 10:00

Brand utanför skola – räddningstjänsten ryckte ut

Tonåring misstänks för brott – A-traktor tagen i beslag
NYHETER 2026-10-18 KL. 09:15

Tonåring misstänks för brott – A-traktor tagen i beslag

Laserattacker i Kungsbacka – poliser beskjutna
NYHETER 2026-10-18 KL. 08:14

Laserattacker i Kungsbacka – poliser beskjutna

Butikerna slås samman – så ska nya satsningen se ut
NYHETER 2026-10-18 KL. 07:45
Premium

Butikerna slås samman – så ska nya satsningen se ut

Bara att ta nya tag för HK Aranäs
SPORT 2026-10-17 KL. 22:03
Premium

Bara att ta nya tag för HK Aranäs

Pirates gör näst mest poäng i ligan
SPORT 2026-10-17 KL. 20:57
Premium

Pirates gör näst mest poäng i ligan

Onsala Pirates segertåg i SBL tuffar vidare
SPORT 2026-10-17 KL. 20:09
Premium

Onsala Pirates segertåg i SBL tuffar vidare

Innerstadsbutiken firar 30 år: ”Så tacksamma”
NYHETER 2026-10-17 KL. 17:45
Premium

Innerstadsbutiken firar 30 år: ”Så tacksamma”

Kungsbackabons kökskaos:
NYHETER 2026-10-17 KL. 15:43
Premium

Kungsbackabons kökskaos: "Ständig oro"

Frillesås pressade hajpat VBK i premiären
SPORT 2026-10-17 KL. 15:02
Premium

Frillesås pressade hajpat VBK i premiären

Debatt: Så blir Kungsbackas framtid starkare
DEBATT 2026-10-17 KL. 13:00

Debatt: Så blir Kungsbackas framtid starkare

De har startat stegutmaning – ska samla pengar mot cancer
NYHETER 2026-10-17 KL. 12:00
Premium

De har startat stegutmaning – ska samla pengar mot cancer

Brand på toalett – person till sjukhus
NYHETER 2026-10-17 KL. 11:26

Brand på toalett – person till sjukhus

Nytt strömavbrott – hundratal drabbade
NYHETER 2026-10-17 KL. 10:41

Nytt strömavbrott – hundratal drabbade

Idrottsförening i Kungsbacka blev lurade på en halv miljon
SPORT 2026-10-17 KL. 10:30

Idrottsförening i Kungsbacka blev lurade på en halv miljon

Man döms för penningtvättsbrott

Ekstas miss förstörde fornlämning – nu höjs straffet
NYHETER 2026-10-17 KL. 09:00
Premium

Ekstas miss förstörde fornlämning – nu höjs straffet

Mariannes cykel vandaliserad – femte gången på ett år
NYHETER 2026-10-17 KL. 08:00
Premium

Mariannes cykel vandaliserad – femte gången på ett år

Bilist körde in i bergvägg – en person till sjukhus
NYHETER 2026-10-17 KL. 07:48

Bilist körde in i bergvägg – en person till sjukhus

Magisk afton på teatern
KULTUR & NÖJE 2026-10-16 KL. 20:04
Premium

Magisk afton på teatern

Strömavbrott vid kusten
NYHETER 2026-10-16 KL. 19:20

Strömavbrott vid kusten

Glädjebeskedet inför helgen – solen återvänder
NYHETER 2026-10-16 KL. 19:00
Premium

Glädjebeskedet inför helgen – solen återvänder

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | NYHETER 2026-10-18 KL. 17:00
Sveriges enda (!) dragspelsgala är tillbaka
Premium | SPORT 2026-10-18 KL. 16:23
Nu måste City vinna sista kvalmatchen
DEBATT 2026-10-18 KL. 15:00
Debatt: Dags att ställa om rotavdraget
Premium | SPORT 2026-10-18 KL. 14:58
Vann efter att coacherna väckt laget
Premium | SPORT 2026-10-18 KL. 13:52
BILDEXTRA: Höstcupen avslutades i solsken
NYHETER 2026-10-18 KL. 13:06
Snattare tagen på bar gärning – polis tillkallades
NYHETER 2026-10-18 KL. 12:26
På jakt efter sina rötter: ”Helt otroligt”
Premium | NYHETER 2026-10-18 KL. 11:30
Barn utan tandvård i åtta år: "Två fel har begåtts"
NYHETER 2026-10-18 KL. 10:00
Brand utanför skola – räddningstjänsten ryckte ut
NYHETER 2026-10-18 KL. 09:15
Tonåring misstänks för brott – A-traktor tagen i beslag
NYHETER 2026-10-18 KL. 08:14
Laserattacker i Kungsbacka – poliser beskjutna
Premium | NYHETER 2026-10-18 KL. 07:45
Butikerna slås samman – så ska nya satsningen se ut

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Linn tog plats framför kamerorna i dokusåpan

Linn tog plats framför kamerorna i dokusåpan

Från ett paradis till ett annat. Linn Fröjd Johnsen har landat hemma i Kungsbacka efter inspelningarna av dokusåpan Paradise hotel.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.