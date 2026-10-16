Snattare tagen på bar gärning – polis tillkallades

Av Carl Johan Mårtensson

En man blev påkommen när han ska ha försökt stjäla ur en matbutik i centrala Kungsbacka.



Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in till polisen vid klockan 10.52 under söndagen och gällde ett misstänkt snatteri i centrala Kungsbacka.

– Det är en man som har tagit en dricka inne på en större mataffär. Han har blivit påkommen, antagligen av personalen, säger polisens presstalesperson Fredrik Svedemyr.

Mannen, som är i 40-årsåldern, ska ha varit kvar på platsen när polisen kom fram.

– Det är nog fråga om ett envarsgripande inledningsvis, men han har inte försökt sticka därifrån.

Polisen har upprättat en anmälan om ringa stöld.

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