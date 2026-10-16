Tonåring misstänks för brott – A-traktor tagen i beslag

En polispatrull stoppade en A-traktor i Hanhals under lördagskvällen. Bakom ratten satt en ung förare som nu misstänks för brott.
– Det var inte riktigt en A-traktor kan man säga, säger polisens presstalesperson Fredrik Svedemyr.
Vid klockan 21.49 under lördagen stoppade polisen en A-traktor på Strevavägen i Hanhals. En tonårskille, i 16-17-årsåldern, var ute och körde med ett antal andra ungdomar.
– Det var inte riktigt en A-traktor kan man säga, den har varit manipulerad förmodar jag. Dessutom var det även ett otillåtet antal passagerare i fordonet, säger Svedmyr.
Fordonet togs i beslag och föraren misstänks nu för olovlig körning.
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