Tonåring misstänks för brott – A-traktor tagen i beslag

Av Carl Johan Mårtensson

En polispatrull stoppade en A-traktor i Hanhals under lördagskvällen. Bakom ratten satt en ung förare som nu misstänks för brott.

– Det var inte riktigt en A-traktor kan man säga, säger polisens presstalesperson Fredrik Svedemyr.



Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Vid klockan 21.49 under lördagen stoppade polisen en A-traktor på Strevavägen i Hanhals. En tonårskille, i 16-17-årsåldern, var ute och körde med ett antal andra ungdomar.

– Det var inte riktigt en A-traktor kan man säga, den har varit manipulerad förmodar jag. Dessutom var det även ett otillåtet antal passagerare i fordonet, säger Svedmyr.

Fordonet togs i beslag och föraren misstänks nu för olovlig körning.

Läs även:

Laserattacker i Kungsbacka – poliser beskjutna

Bilist körde in i bergvägg – en person till sjukhus