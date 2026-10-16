Laserattacker i Kungsbacka – poliser beskjutna

Av Carl Johan Mårtensson

En man blev träffad men grön laser i ögat under lördagskvällen och polisen ryckte ut. Då riktades lasern mot polisen.

– När polisen kommer in i området så har de siktat mot patrullen, säger polisens presstalesperson Fredrik Svedemyr.



Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in på lördagskvällen vid klockan 23.56. Ett antal ungdomar ska ha lyst med grön laser vid Blåsippegatan i Hålabäck och träffat en man i ögat.

– När polisen kommer in i området så har de siktat mot patrullen men det är oklart om även de har träffats, säger polisens presstalesperson Fredrik Svedemyr.

Mannen som blev träffad i ögat ska ha behövt uppsöka vård. Dessutom ska ytterligare en person ha blivit träffad av lasern i en gångtunnel. Polisen anträffar tre ungdomar på platsen.

– De har erkänt att de skjutit med grön laser och de är uppsatta som kontrollerade i ärendet. Det har varit ytterligare personer på plats som har lämnat platsen.





Skarpa uppmaningen

Polisen har upprättat en anmälan om misshandel och försök till våld mot tjänsteman.

– Det är farligt med den här lasern, den kan skada synen och det kan innebära fara om man riktar den här lasern mot förare. Det kan orsaka skador och olyckor och är överhuvudtaget inte något man ska göra, säger Svedemyr.

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