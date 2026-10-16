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NYHETER 2026-10-18 KL. 12:26

På jakt efter sina rötter: ”Helt otroligt”

Av Carl Johan Mårtensson

Var kommer jag egentligen ifrån och vilka var mina förfäder? Det var frågor som stod i centrum när släktforskningsintresserade samlades på Fyren under lördagen.
– Jag började släktforska för 15, 20 år sedan. Och jag hittar nya saker hela tiden. Det är helt otroligt, säger Kjell Pettersson.

På jakt efter sina rötter: ”Helt otroligt”
Kjell Persson (till höger) är en van släktforskare. I bakgrunden får Hans Gustavsson hjälp av Gunilla Axelsson att försöka ta reda på det officiella namnet på den gård som Hans växte upp på. Foto: Carl Johan Mårtensson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Kjell Pettersson är en erfaren släktforskare. I närmare 20 år har han ägnat sig åt att reda ut släktband, följa historiska ledtrådar och ta reda på vilka människorna bakom släktträden egentligen var – och han slutar aldrig förvånas över allt han hittar.

– Det händer nya saker varje år i mitt eget släktträd. Det tar aldrig slut. Man tycker att när man har hållit på så länge att det borde ta slut på saker att upptäcka. Men det bara rullar på, säger Kjell Pettersson.


Forskar tillsammans

Och under lördagen samlades Kjell och andra släktforskningsintresserade – både nybörjare och veteraner – på Fyren för att gemensamt försöka lösa släktgåtor.

– Vi samlas här och hjälper varandra. Vissa har kanske släktforskat lite innan, men även nybörjare kommer hit. Då hjälper vi dem att komma i gång eller komma vidare. Det är inte helt lätt alla gånger men vi som har hållit på ett tag har skaffat oss lite vana.

Nej helt lätt är det inte och det krävs en del tekniska förkunskaper. Kjell berättar att släktforskningen ofta görs med hjälp av ”Arkiv Digital” – en internettjänst där gamla handlingar från bland annat kyrkoböcker och mantalslängder har digitaliserats.

En av alla som tog tillfället i akt att passa på att få lite hjälp med släktforskningen är Barbo Melby.

– Jag vill ha lite hjälp med släktforskningen. Själv känner jag inte till så mycket om hur man ska gå tillväga men förhoppningsvis kan jag gå vidare själv sen. Det är spännande, det tar aldrig slut!

Gunvor Hjalmarsson (till höger) hjälper Barbro Melby att komma igång med släktforskandet.

Släktforskarträffarna på Fyren anordnas med jämna mellanrum, oftast på lördagar och det krävs inga förkunskaper för att delta.

Har du något råd till de som funderar på att börja släktforska?

Helst ska man ju börja innan man blir för gammal, så att man kan fråga sina föräldrar. Men är föräldrarna borta då finns det ingen att fråga, säger Kjell Pettersson.



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