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NYHETER 2026-10-17 KL. 11:26

Brand på toalett – person till sjukhus

Av Christina Wagner

Vid tio över 11 på lördagen kom ett larm om en brand i en byggnad. En person fick föras till sjukhus.

Brand på toalett – person till sjukhus
Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet till SOS Alarm kom 11.10 och handlade om en brand på ett HVB-hem i Kullavik.

– Det är ett automatlarm. Jag vet inte så mycket mer just nu, men räddningstjänst är på väg, sa Linda Hysén, larmoperatör på SOS Alarm.

Räddningstjänsten var kvar på platsen vid 11.30-tiden och hade då släckt elden.

– Det var en mindre brand på en toalett på någon form av vårdboende som är släckt nu. Vi håller på med eftersläckning och hanterar lite rök där, säger Fredrik Hjertén på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Även polis var på plats efter händelsen.

– I samband med det så är det en person som ska ha bränt handen och fått åka till sjukhus. Vi har varit på plats och upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet, säger Adam .

Adam Isaksson Samara, presstalesman på Polisen region Väst.



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