Brand utanför skola – räddningstjänsten ryckte ut

Av Carl Johan Mårtensson

Räddningstjänsten larmades sent igår kväll om en brand utanför Iseråsskolan.



Även polisen larmades till platsen. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in klockan 22.47 och gällde en brand på en parkering utanför Iseråsskolan i Onsala.

– Vi var framme på plats men det var släckt när vi kom fram. Det var några personer som hade eldat vid parkeringen, säger Johan Eklund vid räddningstjänsten.

Det är oklart vad personerna ska ha eldat. Men enligt polisen är det en ordningsvakt som bevittnat det hela och slagit larm.

– Vi åkte också dit. Det är en ordningsvakt som har sett några ungdomar som eldat utanför den här skolan på en parkering. Det var ingen där när vi kom fram och det resulterade inte i någon anmälan, säger polisens presstalesperson Fredrik Svedemyr.

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