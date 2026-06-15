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NYHETER 2026-06-16 KL. 19:58

Pojke misshandlad – polisen ryckte ut med flera patruller

Av Carl Johan Mårtensson

En pojke i tioårsåldern ska ha blivit misshandlad i centrala Kungsbacka under tisdagskvällen.

Pojke misshandlad – polisen ryckte ut med flera patruller
Polisen ryckte ut med flera patruller under tisdagsskvällen. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in till polisen klockan 18.12 efter att en kvinna sett en ung pojke bli misshandlad i Västra Villastaden.

– Det är en kvinna som ringer in som ser hur en pojke i tioårsåldern blir misshandlad av tre andra pojkar i tio- till tolvårsåldern, säger Helene Ramsmo, polisens presstalesperson.

Polisen ryckte ut med flera patruller men när de kom fram hade samtliga involverade lämnat platsen.

– Han försvinner från platsen även om hon försöker förmå honom att stanna kvar, han är nog väldigt rädd, säger Helene Ramsmo, om den misshandlade pojken.

Polisen har inga uppgifter om skador och saknar identitet på både gärningsmän och den misshandlade pojken. En anmälan om misshandel har upprättats.



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