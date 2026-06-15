Pojke misshandlad – polisen ryckte ut med flera patruller

En pojke i tioårsåldern ska ha blivit misshandlad i centrala Kungsbacka under tisdagskvällen.
Larmet kom in till polisen klockan 18.12 efter att en kvinna sett en ung pojke bli misshandlad i Västra Villastaden.
– Det är en kvinna som ringer in som ser hur en pojke i tioårsåldern blir misshandlad av tre andra pojkar i tio- till tolvårsåldern, säger Helene Ramsmo, polisens presstalesperson.
Polisen ryckte ut med flera patruller men när de kom fram hade samtliga involverade lämnat platsen.
– Han försvinner från platsen även om hon försöker förmå honom att stanna kvar, han är nog väldigt rädd, säger Helene Ramsmo, om den misshandlade pojken.
Polisen har inga uppgifter om skador och saknar identitet på både gärningsmän och den misshandlade pojken. En anmälan om misshandel har upprättats.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.