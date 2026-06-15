Uppdraget: Stoppa miljöbovar i reservaten

Av Kristian Alm
– Jamen, vi kopplar alltid hundarna om det är barn i närheten! Och vi är duktiga på att plocka upp skräp!
Norra Halland följde med naturreservatsvakten Magnus Eriksson när han tog en bevakningsrunda i Särö Västerskog – och direkt hittade två damer som bröt mot föreskrifterna.
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