Här är naturreservat att besöka i sommar

Av Kristian Alm
För den naturintresserade finns det mängder av skyddade områden i Kungsbacka – och antalet naturreservat växer hela tiden.
– Vi jobbar brett med alla naturtyper, men på senare år har det varit mycket fokus på ädellövskog, säger Monica Mathiasson på Länsstyrelsens naturvårdsenhet.
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