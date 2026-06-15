Piratprojekt ska öka seglingsintresset i Sandö

Av Thomas Östberg

När föreningen Sandö Hamn i vintras fick fyra GKSS-giggar av Equmeniakyrkan fick hamnkapten Stefan Stafsing en idé som fick namnet Sandöpiraterna. På måndagskvällar kan nu kan såväl unga som lite äldre medlemmar ge sig ut och segla i de stabila båtarna. För många är det en ny erfarenhet, medan andra för traditionen vidare till barn och barnbarn.



Bengt Netsner tog med sig barbarnet Astrid Holmström (båten till vänster). Foto: Thomas Östberg

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

– Tanken är att försöka skapa mer intresse för segling. Både bland unga som får en chans att lära sig grunderna i segling och bland vuxna som kanske normalt åker motorbåt men vill prova på att segla också. Åldersmässigt har deltagarna varit från 5 år till 70 plus, säger Stefan Stafsing.

Tillsammans med Emma Modin Albertsson, som är utbildningsansvarig i föreningens styrelse, håller han i projektet Sandöpiraterna.

Emma Modin Albertsson och Eva Svensson på väg ut ur hamnen. Foto: Thomas Östberg

Hittills har man varit ute och seglat fyra måndagar under våren och sommaren och gensvaret har varit bra. Nästan varje gång har man varit tillräckligt många för att kunna ge sig ut med alla de fyra båtarna.

– De flesta som kommer hit har aldrig suttit i en segelbåt. Men när de varit här ett par gånger vågar de faktiskt låna en båt och ge sig ut själva, säger Stefan Stafsing.

Får lån båtar

Att som medlem låna en GKSS-gigg kostar inget extra. Medlemmarna har dessutom tillgång till tolv optimistjollar. Två tvåkronor och en trampbåt.

– Alla vill inte segla och då kan de ge sig ut och köra med trampbåten. Vi ser gärna förstås att ungdomarna blir lite mer intresserade av både segling och båtliv. Det är inte alltid lätt när det finns så mycket annat som konkurrerar om deras uppmärksamhet. Det kan vara andra sporter, digitala skärmar och långresor med familjen. Men vi har ändå sett ett ökat intresse och det är viktigt för hamnen att det finns en levande ungdomsverksamhet, säger Stefan Stafsing.

Föreningen vill gärna sänka tröskeln för att ge sig ut på havet en stund. Därför behöver medlemmarna inte anmäla sig till kvällarna med Sandöpiraterna. Det är bara att komma. Precis som Martin Sjölander, hans son Loui Sjölander och Louis kompis Alice Peterson gjorde den här måndagen.

– Jag och Loui har varit med varje vecka nu i vår och det är jättekul! Loui har gått på seglarskola, men jag har aldrig seglat. Ändå räckte det att vara med en gång för att jag skulle våga ge mig ut på egen hand, säger Martin Sjölander.

Loui Sjölander, Alice Peterson och Martin Sjölander förbereder sig för avfärd. Foto: Thomas Östberg

Döpta efter kända fartyg

Stefan Stafsing och Emma Modin Albertsson intygar att giggarna är lättseglade och stabila båtar som det nästan är omöjligt att kapsejsa med.

Efter seglingen, när piraterna har gått i land och förtöjt båtarna som döpts till Vasa, Titanic, Queen Mary och Black Pearl, brukar det blir korvgrillning.

– Vi vill göra det här till en trevlig aktivitet och hoppas att några andra, ungdomar eller lite äldre personer, så småningom vill ta över och hålla i Sandöpiraterna, säger Stefan Stafsing.

Och om intresset håller i sig och kanske även ökar kan föreningen tänka sig att rusta upp GKSS-giggarna ytterligare och investera i nya segel.

– Ja, eventuellt kommer vi att lägga lite mer krut på dem. Det beror lite på hur projektet utvecklar sig, säger Stefan Stafsing.

På lördagen den sista helgen i augusti arrangerar Sandö hamn traditionsenligt Sandöfestivalen med hoppborg, våfflor, mat, band som spelar på musik kvällen med mera. I år är tanken att det också ska genomföras en seglingstävling i matchraceformat (där två likadana båtar tävlar mot varandra i olika heat). Och båtarna som det ska seglas i då är förstås GKSS-giggarna.

Bengt Netsner och Astrid Holmström har gjort sitt båtval.

Foto: Thomas Östberg

När båten är öst på vatten ska seglet upp. Foto: Thomas Östberg

Ut mot havet. Christofer Kedborn med barnen Zoey Kedborn och Molly Kedborn (till vänster) verkar dra ifrån Loui Sjölander, Alice Peterson och Martin Sjölander lite. Foto: Thomas Östberg