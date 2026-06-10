Från forskare till bibliotekarie – ger sina bästa boktips

I en serie kommer kommunens bibliotekarier att berätta lite om sig själva och dela med sig av sina bästa boktips. Den här gången är det Linnea Åshede som delar med sig av sina tips.
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