Från AI-idé till hemsidor – nu hjälper de lokala företag

Av Joel Johansson

Det började med ett intresse för AI och en tanke om att effektivisera nyheter. Men när det väl var dags för att starta UF-företag formades idén om och istället skapades Nätverkstan UF – som skapar hemsidor åt lokala företag.



Sixten Forsberg, Elias Kristensson, Viktor Parkell och Albin Hörndahl är grundarna bakom Nätverkstan UF. Foto: Joel Johansson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Bakom företaget står Aranäseleverna Sixten Forsberg, Elias Kristensson, Viktor Parkell och Albin Hörndahl. Hittills har de gjort hemsidor åt tre lokala företag – men fler är inbokade.

– Det är ändå en hel del på gång faktiskt, vilket är superkul, säger Albin Hörndahl.

Det hela började med en idé om att skapa ett en AI-sammanställning av nyheterna som kommer varje dag. Som ett sätt att underlätta och att folk skulle slippa besöka flera hemsidor varje dag för att hitta nyheterna de ville läsa.

De spenderade tid på att skapa en prototyp la mycket av tiden de hade över på projektet. Tanken var redan då att det skulle kunna bli ett UF-företag. Men när tredje året väl började och det var dags kände de att det kunde bli svårt att göra något med det.

– Vi ville bygga något digitalt. Då kom vi på att sälja hemsidor kanske inte är så tokigt, säger Albin.

De designar hemsidorna efter kundernas önskemål. Foto: Joel Johansson

De designar hemsidorna efter kundernas önskemål. Vissa har kanske en äldre, inte särskilt uppdaterad hemsida som ges en mer modern stil. Andra önskar specifika funktioner, som restauranger exempelvis.

Utöver att göra hemsidorna åt kunderna lägger de även mycket vikt på att förklara hur det fungerar, så att kunderna själva ska kunna uppdatera sidan.

– Som en lunchmeny. Den ska du kunna ändra och det ska inte ta mer än fem minuter, det ska du kunna göra enkelt på en söndagskväll.

De har fått god respons från de som anlitat dem hittills och har fler beställningar på väg. Utöver arbetet med företaget erbjuder de även sina tjänster till andra UF-företag, för ett mindre pris.

UF-företagens ekonomi gör det svårare att få andra UF-företag att nappa, men intresset finns. Foto: Joel Johansson

Nu är målet att fortsätta driva företaget framåt. UF-året pågår fram tills våren, men utöver det faktiska jobbet har de även ett till mål. Att tävla.

– Det är något vi tycker är väldigt kul, säger Elias.

– Det är ju nästan det allra viktigaste på något sätt, fortsätter Albin.

De kommer att tävla i alla kategorier de har möjligheten till. Flera av vinnarna i den lokala mässan får åka och tävla i Stockholm. En möjlighet gänget på Nätverkstan UF gärna hade tagit.

– Oavsett hur mycket pengar vi tjänar så är det ju inte pengar vi kommer att komma ihåg resten av våra liv. Det du kommer komma ihåg är om du får göra något häftigt på vägen, säger Albin.

Nu hoppas de att de går hela vägen med företaget. Foto: Joel Johansson

Redan nu går tankarna om de lyckas ta sig till Stockholm och vinna allt där.

– Ett sånt diplom sitter ju på väggen när man glider in på ålderdomshemmet sen, säger Viktor och grabbarna skrattar.

Men pengar och priser å sido är det främsta de söker lärdom. Inte bara hur man driver ett företag, utan även hur man jobbar med andra företag. Att få en inblick i hur de jobbar och att få prata med dem. Det tror de är den största lärdomen.

– Vi blir ju som deras kollegor under den tiden som vi bygger hemsidan åt dem. Att få jobba med företagare, det är det som är grejen, säger Elias.