Lastbil i diket påverkar trafiken – polis på plats

En lastbil har kört av vägen och hamnat halvvägs i diket. Fordonet står trafikfarligt och polisen är på plats för att dirigera trafiken.
Olyckan inträffade på länsväg 939 vid Torpa. Enligt polisen är lastbilen trafikfarligt placerad.
– För att mötande trafik i samma körriktning som lastbilen ska kunna passera behöver de gå ut i mötande körfält när de passerar, säger polisens presstalesperson i region Väst, Johan Håkansson.
Händelsen inträffade strax efter 10.28 på tisdagsförmiddagen. Vid 10.40 uppgav polisen att man arbetar med att säkerställa trafiksituationen så att det inte ska uppstå någon olycka i samband med passeringen.
Det finns i nuläget inga uppgifter om att någon person ska ha skadats i samband med händelsen.
En bärgare är på väg till platsen.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.