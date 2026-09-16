Inga vintercyklister i Kungsbacka – nya regler sätter stopp

Av Thomas Östberg

Sedan 2015 har Kungsbacka kommun deltagit i projektet Vintercyklist. Men den kommande vintern blir det inget med det. Ändrade skatteregler sätter stopp.

Kungsbacka kommun deltar inte i satsningen Vintercyklist den här vintern. Foto: Pressbilder

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Satsningen Vintercyklist är ett samarbete mellan kommuner och Västtrafik. Syftet är att lyfta fram cykeln som ett bekvämt och effektivt transportmedel som funkar även på vintern.

Mot löftet att cykla minst tre dagar per vecka bjöds i fjol 25 Kungsbackabor på fria dubbdäck till sin cykel samt en reflexväst för att synas bra. Deltagarna fick också rapportera in sin vintercykling och hur det var att cykla i kommunen i vinterväder.

Enligt ett pressmeddelande från kommunen har projektet haft en positiv effekt då flertalet deltagare, varav många tidigare pendlade med bil, gått över till ett mer hållbart resande och dessutom inspirerat sin omgivning att göra liknande val och förändringar.

Men i år deltar alltså inte Kungsbacka i Vintercyklist. Nya skatteregler gör att kommunerna inte längre kan ställa krav på motprestation från deltagarna (alltså att de cyklar och rapporterar) utan att de förmånsbeskattas.

Alternativet att dela ut dubbdäck till ett antal cyklister utan krav på motprestation lockade inte Kungsbacka kommun som anser att en stor del av värdet med projektet då går förlorad.

– Det är naturligtvis tråkigt att vi inte kan erbjuda Vintercyklist i år. Projektet har varit uppskattat av många deltagare och gett en tydlig effekt på det hållbara resandet, säger Magnus Bengtsson, samordnare på Kungsbacka kommun i pressmeddelandet.

Magnus Bengtsson utesluter dock inte att Kungsbacka kommer att delta i Vintercyklist kommande år om förutsättningarna ändras.