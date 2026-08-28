Bil körde in i ett räcke i Vallda

Av Sven Lundstedt

Strax efter klockan elva på söndag förmiddag larmades om en singelolycka i Vallda.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Enligt SOS alarm var det en bil som kört in i ett räcke söder om Valldakrysset i rondellen vid Heberg. Några personskador i samband med händelsen rapporteras inte och ambulans behövde inte heller tillkallas. Räddningstjänsten kom till platsen och hjälpte till att dirigera trafiken. Någon polisanmälan ledde olyckan inte heller till.