Bil har voltat på E6 – vägen delvis avstängd

En bil ligger upp och ner på E6. Trafiken har delvis stängts av i södergående riktning.
Olyckan har inträffat på E6 vid Kallebäcksmotet. Initialt stängdes trafiken av i båda filerna i södergående riktning. Ganska snart kunde dock en av filerna öppna för trafik.
Polis och bärgare är på plats vid olyckan. Räddningstjänsten har lämnat.
Polisens presstjänst har inga uppgifter om skadeläge.
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