Bil har voltat på E6 – vägen delvis avstängd

Av Linnea Andersson

En bil ligger upp och ner på E6. Trafiken har delvis stängts av i södergående riktning.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Olyckan har inträffat på E6 vid Kallebäcksmotet. Initialt stängdes trafiken av i båda filerna i södergående riktning. Ganska snart kunde dock en av filerna öppna för trafik.

Polis och bärgare är på plats vid olyckan. Räddningstjänsten har lämnat.

Polisens presstjänst har inga uppgifter om skadeläge.