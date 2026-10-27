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NYHETER 2026-10-29 KL. 13:51

Bil har voltat på E6 – vägen delvis avstängd

Av Linnea Andersson

En bil ligger upp och ner på E6. Trafiken har delvis stängts av i södergående riktning.

Bil har voltat på E6 – vägen delvis avstängd

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Olyckan har inträffat på E6 vid Kallebäcksmotet. Initialt stängdes trafiken av i båda filerna i södergående riktning. Ganska snart kunde dock en av filerna öppna för trafik.

Polis och bärgare är på plats vid olyckan. Räddningstjänsten har lämnat.

Polisens presstjänst har inga uppgifter om skadeläge.



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