Krönika: Stå upp för dina rättigheter – var inte tyst

Stefan Pettersson, Norra Hallands vd och chefredaktör.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

”Jag kan ställa upp, men inte med namn och bild.”

”Jag vill ha in en insändare, men jag vågar inte stå med mitt namn. Då kan jag råka illa ut på jobbet.”

”Jag vill skriva en insändare, men är rädd för att min arbetsgivare ska få reda på att det är jag som skrivit.”

"Önskar att få vara anonym då tystnadskultur råder på min arbetsplats."

Handlar det här om Ryssland eller något annat land där regimen kväver åsikter, kanske du tänker? Nej, det här är tyvärr vardag för en lokaltidning i Kungsbacka.

Jag har jobbat i 38 år i mediebranschen och har successivt sett förändringen. Fler och fler är rädda för att framföra sina åsikter. Det är en skrämmande utveckling. Och här måste beslutsfattare, höga tjänstemän inom kommun och region samt politiker ta sitt ansvar. Det är inte läge att sopa det här problemet under mattan. Att det finns olika åsikter om hur ett jobb ska utföras eller hur en organisation ska styras är fullt logiskt. Men när anställda är rädda för att uttrycka sina åsikter, då är vi som samhälle farligt ute.

Hur är då läget inom Kungsbacka kommuns verksamhet? Norra Hallands reporter Christina Wagner har gjort en djupdykning och lyfter i serien "Larmen om tystnadskultur" fram många olika aspekter kring påståendet att det finns en tystnadskultur inom Kungsbacka kommuns verksamhet.

Finns det då en tystnadskultur? Ja många vittnar om det, men det finns också helt andra åsikter i ämnet. Läs själva och bilda er en egen uppfattning.

Och till sist en uppmaning till er som vill uttrycka era åsikter i Norra Halland eller på er arbetsplats: fortsätt med det, för tystnad är farligt.

Och lämnar ni uppgifter eller tips till Norra Halland är ni alltid skyddade. Det bestämmer en av Sveriges grundlagar. Den kan ingen chef sätta sig över.

Ha en trevlig helg.

Stefan Pettersson, chefredaktör

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