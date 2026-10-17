Två bilar i krock på E6 i morgonrusningen

En olycka inträffade på E6 under måndagsmorgonen.
Larmet om olyckan inkom klockan 07.30 på måndagen. Olyckan har inträffat i norrgående riktning på E6 i höjd med Skårby.
Enligt räddningstjänsten är det två bilar som har krockat med varandra. Räddningstjänsten är på väg till platsen.
Uppdatering: Strax innan klockan 9 är räddningstjänsten klara på platsen. De har santerat på vägbanan. Både bilarna är bortfraktade.
Nu anmäls händelsen
Från ett paradis till ett annat. Linn Fröjd Johnsen har landat hemma i Kungsbacka efter inspelningarna av dokusåpan Paradise hotel.