Två bilar i krock på E6 i morgonrusningen

Av Linnea Andersson

En olycka inträffade på E6 under måndagsmorgonen.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet om olyckan inkom klockan 07.30 på måndagen. Olyckan har inträffat i norrgående riktning på E6 i höjd med Skårby.

Enligt räddningstjänsten är det två bilar som har krockat med varandra. Räddningstjänsten är på väg till platsen.

Uppdatering: Strax innan klockan 9 är räddningstjänsten klara på platsen. De har santerat på vägbanan. Både bilarna är bortfraktade.