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NYHETER 2026-10-18 KL. 18:00
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Ny utställning på lokalt galleri – med fokus på kraft

Av Joel Johansson

Konstnären Rakel Persson öppnade under helgen sin utställning "KRAFT" på Galleri 53 i Kungsbacka. Genom bland annat tovade skulpturer handlar utställningen om den livslånga resan efter sanning, inre utveckling och djupare kunskap.

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