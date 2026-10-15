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SPORT 2026-10-18 KL. 14:58
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Vann efter att coacherna väckt laget

Av Thomas Östberg

Det blev en coachseger när Onsala Pirates tog emot Västra Hisingen. Tränarnas bidrag handlade den här gången mer om att väcka laget och höja tempot än taktiska genidrag.

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