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NYHETER 2026-10-18 KL. 17:00
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Sveriges enda (!) dragspelsgala är tillbaka

Av Eric Andersson

Nästa söndag är det dags för Kungsbacka dragspelsgala som varit en förlustaffär för Karlssons musik under de senaste åren. Nu förklarar Lars Karlsson varför det ändå är viktigt att den finns.

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