Lastbil med timmer välte – E6 stängdes av för trafik

Av Linnea Andersson

Ett lastbilssläp med timmer välte på E6. Trafiken påverkades i både norrgående och södergående riktning.

Timmer på vägbanan. Foto: Sven Lundstedt

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Olyckan inträffade strax innan klockan 10 på E6 i södergående riktning, i höjd med Hede.

Det är ett lastbilssläp med timmer som har vält och det ligger nu timmer över hela vägbanan.

Räddningstjänst och polis är på plats.

Båda filerna i södergående riktning har stängts av för trafik. Även en fil i norrgående riktning är påverkad.

– Det ligger timmerstockar över vägen och räcket mellan körbanorna ska vara skadat. Jag har inga uppgifter om personskador, säger polisens presstalesperson Caroline Nylander.

Uppdatering klockan 11:

Räddningstjänsten meddelar att filen i norrgående riktning inte längre är avstängd. I södergående har filerna öppnats upp delvis för trafik.

Arbetet fortsätter med att få bort timret från vägen.

Uppdatering klockan 12:

Det är fortfarande mycket stor påverkan på trafiken, enligt Trafiken.nu. Skyddsbil är på plats och bärgning pågår.

Uppdatering klockan 13.40:

Både polis och räddningstjänst har lämnat platsen. Polisen har upprättat en anmälan om trafikolycka utan misstanke om brott.

Klockan 13.20 påbörjades en akut lagning av mitträcket.

Långa köer. Foto: Sven Lundstedt