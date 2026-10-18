Lastbil med timmer välte – E6 stängdes av för trafik

Ett lastbilssläp med timmer välte på E6. Trafiken påverkades i både norrgående och södergående riktning.
Olyckan inträffade strax innan klockan 10 på E6 i södergående riktning, i höjd med Hede.
Det är ett lastbilssläp med timmer som har vält och det ligger nu timmer över hela vägbanan.
Räddningstjänst och polis är på plats.
Båda filerna i södergående riktning har stängts av för trafik. Även en fil i norrgående riktning är påverkad.
– Det ligger timmerstockar över vägen och räcket mellan körbanorna ska vara skadat. Jag har inga uppgifter om personskador, säger polisens presstalesperson Caroline Nylander.
Uppdatering klockan 11:
Räddningstjänsten meddelar att filen i norrgående riktning inte längre är avstängd. I södergående har filerna öppnats upp delvis för trafik.
Arbetet fortsätter med att få bort timret från vägen.
Uppdatering klockan 12:
Det är fortfarande mycket stor påverkan på trafiken, enligt Trafiken.nu. Skyddsbil är på plats och bärgning pågår.
Uppdatering klockan 13.40:
Både polis och räddningstjänst har lämnat platsen. Polisen har upprättat en anmälan om trafikolycka utan misstanke om brott.
Klockan 13.20 påbörjades en akut lagning av mitträcket.
Långa köer. Foto: Sven Lundstedt
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